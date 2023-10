Tentato suicidio: chiusa la metropolitana rossa tra Leonardo e Rho Fiera

Milano – Metropolitana rossa chiusa tra le stazioni di San Leonardo e Rho Fiera a causa di un tentativo di suicidio.

Disagi questa mattina a Milano per gli utenti della M1, costretti a ricorrere ai bus sostitutivi messi a disposizione da Atm per collegare le stazioni nella tratta sospesa.

I bus effettuano le seguenti fermate:

a San Leonardo e Molino Dorino, si fermano in corrispondenza della fermata della linea NM1

a Pero, si fermano sulla Strada Statale del Sempione (in corrispondenza della fermata della linea 528

a Rho Fiera, si fermano in corrispondenza della fermata delle linee 542 e 561, di fronte alla stazione dei treni

Per raggiungere Milano da Rho Fiera, e viceversa, si consiglia di utilizzare le linee suburbane del passante ferroviario. In servizio le tratte Sesto FS- San Leonardo e Sesto FS-Bisceglie della metropolitana linea rossa sono regolarmente in servizio, pur se con maggiori tempi d’attesa.