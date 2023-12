Tentata rapina a furgone portavalori, chiuso tratto di A4: 6 chilometri di coda tra Novara e Marcallo Mesero

Milano – Autostrada A4 chiusa in entrambe le direzioni nel tratto a cavallo tra Milanese e Novarese, in seguito alla tentata rapina un furgone portavalori andata in scena questa mattina intorno alle 6.30.

L’A4 Torino-Milano resta chiusa per un tratto in entrambe le direzioni. Nel dettaglio, in direzione Torino l'autostrada è chiusa tra Marcallo-Mesero (Milano)e Novara Est; in direzione Milano tra A26 Biandrate (Novara) e Marcallo Mesero. Una coda di 6 chilometri viene segnalata proprio in direzione Milano tra Novara Ovest e Marcallo Mesero.

Nel frattempo sono in corso gli accertamenti della polizia di Novara, Polstrada e squadra Mobile, per stabilire l'esatta dinamica dell’assalto, avvenuto all’altezza dell’uscita Novara Est in direzione Torino. La banda di malviventi, al momento in fuga e cercata dalle forze dell’ordine in Lombardia e Piemonte, ha cercato di bloccare il portavalori mettendo un tir di traverso, tuttavia il conducente del furgone riuscito a evitare il mezzo pesante e guadagnare l'uscita autostradale, lanciando quindi l’allarme.

Non risultano coinvolti altri mezzi e non ci sono feriti tra gli automobilisti in transito, nonostante i banditi pare abbiano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.