Rho (Milano), 9 agosto 2021 - Intervento della Polizia Locale rhodense per fermare un tentativo di stupro ai danni di una 15enne. Arrestato un 27enne. L'episodio si è verificato sul treno Magenta-Pioltello, all'altezza della stazione di Rho. Su richiesta della Centrale Operativa della Polfer Polizia Ferroviaria, sono intervenuti alla stazione di Rho tre agenti della Polizia Locale. Gli agenti sapevano che il treno si sarebbe fermato allo scalo rimanendo a porte chiuse. Allertati dal personale viaggiante sono saliti sul treno e hanno subito parlato con la vittima.

L'uomo a quel punto ha cercato di dileguarsi, è saltato dal treno per salire su un altro convoglio: gli agenti però non lo hanno mai perso di vista e lo hanno rintracciato al piano superiore di una carrozza dopo l'inseguimento attraverso 5 carrozze. Fermato, l'uomo è stato accompagnato al Comando Nicolò Savarino. Dagli accertamenti, il 27enne è risultato noto alla giustizia per precedenti reati contro il patrimonio e stupefacenti e poi, sentita la Procura, è stato dichiarato in arresto e tradotto nel carcere milanese di San Vittore.

"Questo èun esempio di come la collaborazione tra Forze dell'Ordine sia fondamentale per affrontare la sicurezza sul territorio - afferma il Sindaco Pietro Romano -. Ringrazio il Comandante Frisone, sempre molto attento in queste occasioni, gli agenti che hanno arrestato l'uomo, la Polfer e il personale ferroviario. Un pensiero va però soprattutto alla ragazza, che ha subito questa violenza ingiustificabile, per giunta in situazioni di non pericolo per l'ora e il luogo frequentato. In questi anni siamo stati molto attivi nei progetti educativi contro la violenza di genere e soprattutto verso le donne, ma ci rendiamo conto che dobbiamo insistere ancora su questo ambito".