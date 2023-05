Tenta suicidio al Parco Nord Salvato dai carabinieri

È stata la tempestività dell’intervento a salvargli la vita: se i carabinieri fossero arrivati qualche minuto più tardi, probabilmente per l’uomo non ci sarebbe stato più nulla da fare. E invece i militari della stazione di Bresso sono riusciti ad arrivare in tempo al Parco Nord: il quarantaseienne è stato trasportato in condizioni molto gravi al Niguarda, ma per fortuna il quadro clinico è progressivamente migliorato con il passare delle ore; ieri i medici hanno escluso il pericolo di vita. L’allarme è scattato sabato pomeriggio, quando un uomo ha ricevuto il messaggio di un amico che gli preannunciava l’intenzione di farla finita. La chiamata al 112 ha innescato la macchina delle ricerche: un carabiniere si è fatto dare il numero di telefono del quarantaseienne ed è riuscito a localizzarne la posizione all’interno del polmone verde. Appena hanno visto l’uomo, i militari hanno capito subito che non c’era un secondo da perdere: lo hanno sollevato per le gambe e hanno tagliato con un coltello la cintura che si era annodato attorno al collo.