San Daniele Po Il paese senza guida. Ora torna la voglia della politica

È una corsa a due quella per la poltrona di sindaco a San Daniele Po. I residenti del piccolo comune rivierasco, poco meno di 1300, dopo due anni di commissariamento tornano a prendere in mano le redini del proprio destino. Un anno fa nessuna lista si presentò, il dissesto finanziario che ha travolto il comune aveva scoraggiato tutti. Oggi la situazione sembra cambiata, le prospettive non sono delle migliori e le risorse sempre risicate, ma la voglia di provarci c’è. Sulla scheda elettorale i sandanielesi hanno trovato due nomi, quelli di due professionisti, l’architetto Simone Cadenazzi, alla guida della lista "Progetto comune" e il commercialista Pierantonio Paternazzi alla guida di "Conoscere per ripartire". Al termine di una campagna elettorale, giocata molto sui programmi e anche su un confronto rispettoso da parte dei candidati, ieri e oggi la parola è passata alla cabina elettorale. Sicuramente chiunque siederà sulla poltrona di primo cittadino dovrà fare i conti con un bilancio che non lascia spazio alla fantasia. Alienazione di beni comunali, migliore gestione dei servizi, economie in prospettiva, aggancio di bandi e rinegoziazione del debito sono di fatto questi gli elementi che sono sul piatto. A pesare anche il fatto che San Daniele Po non fa eccezione rispetto ad altri centri della provincia cremonese, vivendo una progressiva perdita di residenti e di investimenti.

Daniele Rescaglio