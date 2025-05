Fondartigianato. Incontri per crescere

Una formazione fino in “fondo”. Sarà il tema dei 4 workshop organizzati da Fondartigianato Lombardia. Un gioco di parole che sottolinea l’impegno del fondo interprofessionale Fondartigianato a sostegno delle imprese artigiane affinchè crescano sempre di più attraverso una buona formazione. Aspetto, questo, che è sempre più richiesto anche dai lavoratori.

Sessanta minuti in diretta per dibattere ma soprattutto per rispondere alle domande di aziende, lavoratori e lavoratrici, enti e consulenti su come e perché fare formazione attraverso gli strumenti e le occasioni messe a disposizione da Fondartigianato.

Una formazione di qualità che si finanzia attraverso i contributi, versati dalle imprese aderenti, dello 0,30% della retribuzione dei dipendenti. Si costituisce così una forma di benefit che trasforma versamenti obbligatori in un vero contributo alla crescita. Si parte oggi, alle 15, con “Ruolo della formazione e importanza della stessa“. A seguire l’appuntamento del 10 giugno, sempre alle 15, con il dibattito su come si costruisce un piano formativo. Il primo luglio si affronterà il tema delle competenze e della formazione continua.