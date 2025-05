Al voto ci va solo il 43,6%. Nei Comuni commissariati in scena la fuga dalle urne

Alle elezioni di riparazione i Lombardi sono andati senza impegno. Bassa l’affluenza nei 18 Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio (43,6% alle 23, contro il 48,02% delle elezioni precedenti). Un appuntamento segnato da un comune denominatore: nessuna di queste Amministrazioni andava a scadenza naturale. Crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise.

Le elezioni interessano ancora oggi 230.426 residenti: 187.686 gli elettori chiamati alle urne nelle 210 sezioni allestite nei seggi della regione. Senza maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio tra i due candidati sindaco l’8 e il 9 giugno. Un’eventualità che riguarda solo quattro Comuni, gli unici con una popolazione sopra i 15mila abitanti: Cernusco sul Naviglio (50,19% di affluenza alle 23 contro il 53,57% della volta scorsa) e Rozzano (39,9% alle 23 contro il 48,28%) in provincia di Milano (qui però il sindaco sarà eletto di certo, perché i candidati sono due), Desio (38,7% alle 19 contro il 39,8%) in provincia di Monza, Saronno in provincia di Varese (40,43% alle 23 contro il 49,8%).

Gli altri 14 centri lombardi al voto, invece, sapranno il risultato definitivo già la sera del 26 maggio: per indossare la fascia tricolore, infatti, basterà un voto in più. Nella Bergamasca le amministrative riguarderanno Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana per un totale di 10.945 elettori. In provincia di Brescia si vota a San Felice del Benaco: 2.935 gli aventi diritto. Tre i Comuni nel Comasco: Asso, Binago e Cirimido sommano 9.052 votanti.

Un solo centro rinnoverà sindaco e Consiglio comunale nelle province di Cremona (San Daniele Po, 1.417 elettori) e di Lodi (Santo Stefano Lodigiano, 1.551). Nel Milanese si concentra il numero maggiore di Amministrazioni interessate dalle elezioni - Cernusco sul Naviglio, Opera, Robecchetto con Induno e Rozzano - e di votanti: 76.351 cittadini. Un solo Comune al voto nelle province di Monza e Brianza (Desio, 33.270 aventi diritto) e Pavia che con Calvignano (107 elettori) detiene il record del centro più piccolo di questa tornata. Tre le Amministrazioni da rinnovare in provincia di Varese: Arcisate, Castellanza e Saronno, un totale di 52.058 elettori.