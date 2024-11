Tensostruttura. In vista acquisto e sistemazione

Durante la seduta dell’ultimo Consiglio comunale, è stata approvata una variazione di bilancio che include, tra i provvedimenti, anche l’acquisto (con 90mila euro) della tensostruttura che copre l’area palco del centro civico di via Marzabotto. L’obiettivo è di riqualificare l’intera area, dove sono già presenti una struttura al coperto, luogo di incontri e utile per l’organizzazione di eventi; lo spazio con i giochi per i bambini (che saranno tutti sostituiti) e il palco per le manifestazioni, coperto, appunto, dalla tensostruttura che, fino all’acquisto deciso dal Comune, era solo noleggiata. "Visto l’uso continuativo dell’area e l’ampia richiesta da parte di cittadini e associazioni, il Comune ha inoltre deciso, per il futuro, di prevedere una copertura stabile, incaricando uno studio per la progettazione – spiega il sindaco Rino Pruiti –. Con questo progetto, avremo la possibilità di richiedere, qualora fosse possibile, dei contributi economici partecipando a eventuali bandi di enti e fondazioni, per sostenere i costi dell’opera dal grande valore pubblico".

Con la nuova copertura per il centro civico, la tensostruttura potrà poi essere spostata e utilizzata dal centro sportivo Scirea di via Gramsci: "Abbiamo in programma – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parmesani – di riqualificare anche l’area ora non utilizzata del centro sportivo Scirea, l’ex pattinodromo: provvederemo a rifare la pavimentazione e, con la tensostruttura, avremo un’ulteriore area per eventi e concerti". Il centro civico Marzabotto ospita diverse realtà, tra cui la Proloco che ha trovato, di recente, la sua nuova sede all’interno dello “Spazio vivo“ del centro civico, dove poter accogliere i cittadini e organizzare gli eventi alla scoperta del territorio.

Francesca Grillo