Tempio dell’astronomia Largo a esperti e amatori

L’osservatorio astronomico di Rozzano non sarà solo un luogo per gli appassionati dei cieli ma anche un posto dedicato a studenti, studiosi e ricercatori. Il calendario presenta già per giugno una serie di eventi. Il programma organizzato dal gruppo astrofili Rozzano prevede per tutti i giovedì alle ore 21 l’appuntamento con la rassegna delle conferenze a cui segue l’osservazione del cielo al telescopio. Il 1 giugno, in particolare, si parlerà dei buchi neri, l’8 giugno di design, scienza e fantasia, il 15 giugno di Giulio Verne e la conquista della Luna, il 22 giugno della quarta dimensione spaziale mentre la conferenza del 29 giugno sarà un invito alle osservazioni estive. Da non perdere l’osservazione del sole al telescopio sabato 17 giugno alle 15.30 e successivamente, alle ore 21.30, la notte bianca dei bambini con l’osservazione notturna del cielo. L’evento conclusivo del mese, venerdì 30 giugno, sarà dedicato all’Asteroid day con un’osservazione del cielo al telescopio alle ore 21.

Per tutti i dettagli sulle iniziative del Gruppo Astrofili visitare il sito www.gruppoastrofilirozzano.it. Tutte le prenotazioni, sia alle visite guidate pomeridiane sia alle osservazioni del cielo notturno, si effettuano sul sito della biblioteca www.cascinagrande.it. In programma a partire dal prossimo anno scolastico anche visite per studenti delle scuole d’ogni ordine e grado. Non solo ovviamente nel territorio rozzanese ma potranno essere calendarizzate visite anche da scuole dei comuni limitrofi e anche dai licei.

Mas.Sag.