Tellini delusa per il risultato, ma convinta della scelta di correre da sola

I commenti post elezioni amministrative ad Arese hanno già lasciato spazio agli appelli per il ballottaggio che si terrà il 28 e 29 maggio. Saranno Luca Nuvoli, 34 anni, candidato del Pd, lista Forum e lista Arese che vive- Nuvoli Sindaco, vicesindaco e assessore al Bilancio uscente e Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano candidato di Fratelli d’Italia e la Lega a contendersi la poltrona di sindaco. Parte in vantaggio Nuvoli che ha ottenuto il 48.47% (pari a 4.151 voti) esponente del Pd che ancora oggi con il 26,25% dei consensi è il primo partito in città e della lista Forum che con 1.000 voti (pari al 12.74%) e la terza lista più votata. Il compito di ribaltare il governo cittadino spetta a Congi che, nonostante il calo della Lega (oggi all’8% dei consensi elettorali), ha ottenuto il 27,72 dei voti grazie all’effetto Governo Meloni e Fratelli d’Italia, secondo partito con il 18,86% di voti. "Siamo a un passo dalla vittoria! Il buon governo di questi anni è premiato dai cittadini di Arese: andiamo avanti insieme per il futuro della città. Portiamo avanti le nostre proposte e le nostre idee per non smettere mai di migliorare la nostra città", scrive il candidato Nuvoli sui social. Il suo avversario Congi, ha già annunciato che si rivolgerà a tutti i cittadini, quelli che lo hanno votato e quelli che magari non sono andati alle urne al primo turno. Nessuno si sbilancia su possibili alleanze con la coalizione dell’esclusa Roberta Tellini, candidata di Forza Italia, Arese Rinasce - Avanti Insieme, lista Arese Migliore in Azione - Tellini Sindaco, che si è fermata al 23,81% dei consensi elettorali. "Al di là della delusione personale, sapevamo che sarebbe stato più semplice cedere alle proposte che nei mesi scorsi sono arrivate da entrambi gli schieramenti, ma abbiamo scelto di correre da soli - commenta la Tellini, assessore uscente - in vista del ballottaggio valuteremo cosa fare nei prossimi giorni".

Roberta Rampini