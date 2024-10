Telefono rubato. "Lo rivuoi? Dacci 500 euro"

Voleva cenare in un fast food vicino al suo hotel, in piazza Duca d’Aosta. Ma è stato derubato del telefono. Poi ha ricevuto una richiesta: "Dammi 500 euro e ti aiuto a riaverlo". Il turista finlandese di 29 anni sarebbe cascato nella trappola, domenica, se dal suo albergo il receptionist non avesse chiamato la polizia. Tutto è iniziato quando il giovane si è imbattuto per strada in un nordafricano che gli ha messo in tasca una bustina (verosimilmente cocaina) che il finlandese gli ha restituito. L’uomo gli ha rifilato nuovamente il pacchetto, che il turista ha rifiutato ancora. La scena si è poi ripetuta più volte e, dopo il tira e molla, il ventinovenne si è accorto di essere rimasto senza il suo iPhone. Disperato perché nel telefono aveva salvato la carta d’imbarco, una volta tornato in hotel ha raccontato tutto al dipendente che era alla reception. Quando si è presentato un liberiano, che gli ha chiesto 500 euro "per aiutarlo a riavere il telefono", il finlandese è andato a un bancomat vicino per prelevare i soldi. Il receptionist però ha allertato il 112, fiutando il tentativo di estorsione. La polizia è arrivata appena in tempo, evitando la cessione di denaro. Quindi ha arrestato il liberiano, ventisettenne, e il suo complice: un trentaduenne del Niger. Entrambi senza fissa dimora, irregolari e con precedenti. M.V.