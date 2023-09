Telecamere su Cassano d'Adda: 22 nuovi "occhi" per la sicurezza

Città sempre più blindata, stretta sulla sicurezza e regolarità dei veicoli che transitano sul territorio grazie all’istallazione di 22 telecamere di nuova generazione. Alcune prenderanno il posto di quelle vecchie mentre altre saranno operative in nuove aree della città. Un monitoraggio a tappeto su tutte le auto in entrata e in uscita allo scopo di individuare veicoli sospetti o comunque non in regola con assicurazione e revisione. "Non è più possibile accedere alla città senza essere rilevati - sostiene il comandante della polizia Locale Massimo Caiani (nella foto) -. Il controllo delle targhe lo considero il pilastro del sistema di videosorveglianza". Tre i progetti di istallazione per una spesa totale di 210 mila euro, in parte finanziati dallo Stato e Regione Lombardia le restanti cifre aggiunte dall’amministrazione comunale. S.D.