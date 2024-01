Teem, “stangatina“ mitigata dagli sconti

Pedaggi in aumento, da Teem alla barriera della Tangenziale Est ad Agrate-Carugate, ma solo per le categorie superiori. Al casello della Est i rialzi di 10 centesimi scattano dalla terza classe, prima e seconda restano a 2 euro e 2,10. La stangatina è mitigata dagli sconti sulla Tangenziale Est Esterna che prolunga le riduzioni per attutire i rincari. Resta il taglio del 20% per famiglie e imprese che aderiscono a "Best price", meno un quinto 7 giorni su 7 con ingresso in uno dei 5 caselli: Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano con Bornago (escluse interconnessioni con A1, A35 e A4). I “saldi green“ per chi ha veicoli “verdi“ salgono al 30% per ogni transito con entrata e uscita delle stazioni di A58-Teem e le barriere di A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano, Calcio, Chiari Est, Chiari Ovest e Castegnato).