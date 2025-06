Tedesco:: "Costruiamo un’alternativa"

La Città in Comune, Sinistra per Cernusco e Movimento 5 Stelle ringraziano "gli elettori che ci hanno accordato fiducia in occasione del primo turno alle comunali" e guardano avanti. La coalizione che con Valentina Tedesco (nella foto) ha raggiunto il 4,2% rischia il seggio in aula. "Sapevamo che sarebbe stata una tornata elettorale complessa - dice l’ex candidata sindaca - ma siamo orgogliosi del lavoro fatto, della proposta costruita con coerenza e partecipazione e del consenso ottenuto, frutto di un impegno civico autentico e radicato sul territorio. Il nostro percorso non si ferma qui". Le liste andranno avanti "con determinazione nella costruzione di un’alternativa politica e sociale per la città, continuando a dare voce ai bisogni reali delle persone, con attenzione ai diritti, all’ambiente, alla giustizia sociale e alla democrazia partecipata". Gli attivisti sono già tornati per strada. "Siamo impegnati nella campagna referendaria per il Sì nei quesiti su lavoro e cittadinanza l’8 e 9 giugno". Nelle stesse date si terrà il secondo turno alle amministrative, "dal quale noi siamo esclusi, i nostri elettori faranno liberamente la loro scelta. Rinnoviamo il nostro impegno per Cernusco: continueremo ad esserci, a lavorare, ad ascoltare e a proporre, con lo spirito costruttivo e critico di sempre".

Bar.Cal.