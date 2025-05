Tecnici di laboratorio: possibilità di tre stage

Operaio/a tessile, 1 posto. Requisiti: esperienza pregressa in produzione; Mansioni: monitoraggio del macchinario, controllo qualità visivo, redazione schede di produzione e confezionamento; Contratto: a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione; Sede di lavoro: Albino; Autocandidature sul sito https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 23022.

Stagista tecnico di laboratorio, 3 posti. Requisiti: titolo di studio ad indirizzo chimico/agrario (diploma o laurea), buone conoscenze informatiche, gradita esperienza, anche minima, in laboratori analisi, conoscenza pacchetto Office; Contratto: iniziale inserimento in stage, finalizzato all’attivazione di un apprendistato; Sede di lavoro: Entratico; Autocandidature sul sito https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 23018.

Carpentiere in ferro/saldatore, 1 posto. Requisiti: esperienza e/o formazione in ambito meccanico, automunito; Contratto da valutare in sede di colloquio; Sede di lavoro: Barzana; Autocandidature sul sito https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 23019.