Teatro, musica e dibattiti: una giornata di festa

Per celebrare i trent’anni di Emergency, nella sede milanese dell’Ong in via Santa Croce 19 oggi è in programma una giornata ricca di eventi, tutti a ingresso libero.

Si parte alle 11 con Toy Piano Party, laboratorio musicale per i bambini condotto dai docenti della Ricordi Music School. Alle 16 in cartellone lo spettacolo teatrale per i piccoli “La valigia di Kumba”, che racconta un viaggio tra l’Africa e l’Italia, attraverso i sogni e le speranze di un’intrepida bambina. Alle 17.30 ci sarà il talk “Con parole nostre” insieme alla sociolinguista Vera Gheno. Alle 19 il musicista milanese Thomas Umbaca presenta il suo disco “Umbaka”. La festa continua con la lettura pubblica alle ore 20.30 del monologo “Roberto Baggio”, scritto e interpretato da Davide Enia, in collaborazione con Il Piccolo Teatro di Milano. La giornata terminerà con un Dj Set a cura di Radio Popolare. All’interno degli spazi della sede, durante tutta la giornata, sarà possibile accedere all’area street food.