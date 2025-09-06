Teatro e danza: si parte con l’Open Week

Danza classica e moderna, danza del ventre e hip hop, teatro e arti sceniche, pianoforte, batteria e molto altro. È pronto il calendario dei corsi 2025-26 promossi dall’associazione culturale Mad allo Spazio Sfera di Bussero.

Ma si parte con una grande "Open week". Dal 15 al 29 settembre sono infatti calendarizzate lezioni e prove gratuite dirette ai corsisti, che potrano sperimentare le varie discipline artistiche e provare "sul palco di un vero teatro".

Per la settimana di prova, giorni e orari, consultabili al sito dell’associazione, e tante proposte: pre-danza e propedeutica per bambini, danza classica per bambini e adolescenti, hip hop e danza moderna junior e teen. Prova libera di gruppo per il corso di danza del ventre, e poi teatro e recitazione per bambini e ragazzi. Non in secondo piano la musica: in calendario lezioni di canto, chitarra, batteria e pianoforte, tutte individuali. Per partecipare a una delle lezioni di prova occorre contattare la segreteria del centro di formazione Mad scrivendo a info@musicaartedanza.it.

Non solo corsi, ovviamente. Partirà in ottobre anche la stagione teatrale e di spettacoli, il primo appuntamento sarà sabato 4 ottobre, sul palco "Abba Fever in concerto".

L’intero calendario è già disponibile, così come le informazioni su abbonamenti e prenotazioni.

M.A.