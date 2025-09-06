Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloPoliziotto arrestatoCamera ardente ArmaniRisucchiato dalla digaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaTeatro e danza: si parte con l’Open Week
6 set 2025
MONICA VALERIA AUTUNNO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Teatro e danza: si parte con l’Open Week

Teatro e danza: si parte con l’Open Week

Pronto il calendario dei corsi dell’associazione Mad allo Spazio Sfera di Bussero

Pronto il calendario dei corsi dell’associazione Mad allo Spazio Sfera di Bussero

Pronto il calendario dei corsi dell’associazione Mad allo Spazio Sfera di Bussero

Per approfondire:

Danza classica e moderna, danza del ventre e hip hop, teatro e arti sceniche, pianoforte, batteria e molto altro. È pronto il calendario dei corsi 2025-26 promossi dall’associazione culturale Mad allo Spazio Sfera di Bussero.

Ma si parte con una grande "Open week". Dal 15 al 29 settembre sono infatti calendarizzate lezioni e prove gratuite dirette ai corsisti, che potrano sperimentare le varie discipline artistiche e provare "sul palco di un vero teatro".

Per la settimana di prova, giorni e orari, consultabili al sito dell’associazione, e tante proposte: pre-danza e propedeutica per bambini, danza classica per bambini e adolescenti, hip hop e danza moderna junior e teen. Prova libera di gruppo per il corso di danza del ventre, e poi teatro e recitazione per bambini e ragazzi. Non in secondo piano la musica: in calendario lezioni di canto, chitarra, batteria e pianoforte, tutte individuali. Per partecipare a una delle lezioni di prova occorre contattare la segreteria del centro di formazione Mad scrivendo a info@musicaartedanza.it.

Non solo corsi, ovviamente. Partirà in ottobre anche la stagione teatrale e di spettacoli, il primo appuntamento sarà sabato 4 ottobre, sul palco "Abba Fever in concerto".

L’intero calendario è già disponibile, così come le informazioni su abbonamenti e prenotazioni.

M.A.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiSpettacolo teatrale