L’esplosione in un distributore . Fiammata e due operai ustionati

Fiamme, ieri mattina, in un distributore di carburante di Colturano, dove due operai di una ditta esterna sono rimasti ustionati mentre eseguivano un intervento di manutenzione su un serbatoio di Gpl. I feriti hanno 21 e 59 anni: soccorsi, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Illesi, ma sotto choc, i gestori del distributore, un uomo di 49 anni e una donna di 53, che sono stati i primi a prestare soccorso.

Erano le 10.40 e nel distributore della Italiana Petroli, lungo la provinciale Cerca, al chilometro 3 in direzione di Mediglia, due operai della ditta piacentina Oil&gas Service, il più giovane residente a Fidenza, il più anziano a Lugagnano Val d’Arda, stavano lavorando allo svuotamento e messa in sicurezza di un serbatoio di Gpl. All’improvviso, e per cause ancora da accertare, dalla cisterna si è sviluppata una fiammata, che li ha colpiti. I due sono stati raggiunti dal fuoco nella parte superiore del corpo, in particolare al volto e alle braccia, riportando entrambi ustioni di secondo grado.

Nell’immediato, sono stati gli stessi lavoratori a telefonare ad un collega della Oil&gas, che poi si è precipitato sul posto per constatare l’accaduto: "C’è stato un incidente - hanno detto - ci siamo bruciati". Lanciato anche dai responsabili dell’impianto, l’allarme è scattato immediatamente: lungo la Cerca si sono precipitate le ambulanze e l’elisoccorso di Areu, oltre a vigili del fuoco, carabinieri e agenti della polizia locale. Sul posto anche il nucleo Nbcr, per accertare che non si fossero liberate nell’atmosfera sostanze potenzialmente dannose.

Dopo aver ricevuto le prime cure, i feriti sono stati portati all’ospedale milanese di Niguarda, dove esiste un centro specializzato nel trattamento delle ustioni. Secondo una prima valutazione, non sono in pericolo di vita.

Intanto, sono proseguite fino al pomeriggio le operazioni di messa in sicurezza del distributore e delle aree adiacenti. Per tutta la durata dell’intervento la provinciale è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia, col traffico deviato verso le strade limitrofe. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire se, al momento del fatto, fossero in uso le dovute misure di sicurezza. Approfondimenti in corso anche da parte di Ats.