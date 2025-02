Teatro della Quattordicesima: "Su il sipario entro l’autunno"

Il sipario del Teatro della Quattordicesima sta per rialzarsi dopo oltre 10 anni di letargo: lo scorso giovedì il Municipio 4 ha ufficialmente consegnato le chiavi di questo polo culturale di via Oglio 18, tra Brenta e Corvetto, a Pietro Froiio, direttore di Moma Studios Milano, che si è aggiudicato il bando per la concessione della struttura per i prossimi 12 anni. Il teatro, che si chiama così perché un tempo quella era la zona 14 della città, è legato ad artisti come Piero Mazzarella – che ne è stato direttore – e Nanni Svampa; più di recente, le marionette della Compagnia Colla. Ora, l’obiettivo è riaprire la sala da 400 posti entro l’autunno. "Io sono nato nel quartiere, accanto a piazza San Luigi: ho visto questo teatro aprirsi. Ora, poterlo gestire come “Moma Studios“, rappresenta l’unione di tante strade che si completano", commenta Froiio, che ha scelto di tornare a Milano dopo aver lavorato in Francia e in altre città europee come ballerino e coreografo, fondando il “Moma Studios“ in via Lattuada. "Non sono solo – precisa –, accanto a me c’è uno staff di tanti professionisti, a cominciare dal direttore artistico Simone Ranieri". L’auspicio è poter riaprire le porte del teatro, che si trova nello stesso complesso in cui hanno sede il Municipio 4 e servizi per la zona, per la prossima stagione teatrale "con l’intenzione – sottolinea Froiio – di mettere in cartellone spettacoli per tutti, per persone di ogni età. Per avvicinare all’arte anche le fasce più svantaggiate: siamo in una zona periferica, questo luogo può giocare un ruolo essenziale per arricchire la vita della comunità con la cultura a due passi da casa. E poi metteremo la sala a disposizione di chi vorrà affittarla".

Lo scorso anno era stata lanciata una raccolta fondi per contribuire alla ristrutturazione, "ora la rilanceremo e parteciperemo a bandi – conclude Froiio –. Non occorre intervenire dal punto di vista strutturale ma serve un nuovo palco e sono necessari altri accorgimenti, considerando che la sala è chiusa da oltre 10 anni. Realizzeremo anche un bar". Intanto, la consegna delle chiavi avvenuta giovedì 30 gennaio rappresenta la svolta. "Questo teatro– commenta Stefano Bianco, presidente del Municipio 4 – tornerà presto a essere un punto di riferimento per attività culturali, artistiche e sociali per la comunità. Siamo felici di aver finalmente consegnato le chiavi al Moma Studios e siamo convinti che questo sia il primo passo verso la riattivazione di uno spazio fondamentale per il quartiere, rimasto chiuso per troppo tempo".

"Nel 2021, uno dei primi obiettivi di mandato è stato quello di riaprire questo luogo per la cultura al Corvetto, dopo che tanti bandi erano andati deserti – aggiunge Giacomo Perego, l’assessore municipale alla Cultura –. Il percorso è stato lungo e pieno di imprevisti, ma siamo molto felici per aver raggiunto questo importantissimo obiettivo di mandato. Non vediamo l’ora della prima alzata di sipario, noi come tutto il territorio, che in questi anni non ha mai smesso di chiederci a che punto fossimo, con interesse e speranza. Il nostro compito, adesso, è di impegnarci tutti quanti per tenere vivo questo teatro, sostenerlo, frequentarlo e farlo conoscere".

Marianna Vazzana