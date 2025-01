Teatro Bì di Cormano: sarà l’anno del rilancio

Il 2025 sarà l’anno del rilancio del “Teatro Bì“ di via Rodari 3, un tempo chiamato “Bì, la fabbrica del gioco e delle arti“: lo storico ex-Cotonificio, riqualificato una quindicina di anni fa, diventerà, secondo i progetti della giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro, un vero e proprio Polo culturale, in grado di offrire iniziative di teatro, musica, arte, letteratura e tempo libero. Da qualche anno la colorata struttura comunale, a tre piani, non è più uno spazio museale dedicato ai bambini ma diventerà un edificio polivalente, a cominciare dalle due biblioteche comunali che vi saranno collocate all’ultimo piano: saranno così trasferite da via Edison, dove ora si trovano, la civica Paolo Volontè e la Biblioteca dei ragazzi; per quest’ultima sarà un ritorno, visto che per diversi anni era stata collocata al primo piano.

L’iter per la riorganizzazione del “Teatro Bì“ è già iniziato; nella previsione di bilancio 2025 del Comune di Cormano sono stati infatti stanziati un milione e 200mila euro: "In questo nuovo anno, vogliamo mettere a terra la progettualità del Teatro Bì – spiega il sindaco Magistro –. Il progetto è sicuramente un investimento importante ma sarà fondamentale avere una struttura come il Teatro Bì per il futuro culturale di Cormano. Complessivamente, la stima prevista è di un milione e 800mila euro".

Un punto fermo dell’edificio sarà sicuramente l’auditorium da 280 posti, utilizzato per corsi di teatro e per eventi del Comune di Cormano, come gli appuntamenti della kermesse “Ottobre Manzoniano“: "Vogliamo che il Teatro Bì diventi uno spazio polivalente; i modelli, sul territorio del Nord Milano, sono il Pertini di Cinisello Balsamo e la Biblioteca Tilane di Paderno Dugnano – conclude il primo cittadino Magistro –. In questa struttura i cormanesi, dai bambini ai ragazzi, dai giovani alle famiglie, potranno trovare un vasto programma di attività e di eventi. Risistemeremo i locali e gli spazi interni, a cominciare dal foyer, posto all’ingresso della struttura".

Giuseppe Nava