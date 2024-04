Taxi sociale: se sei solo ti accompagniamo noi

"Se sei solo, ti accompagniamo noi!" è lo slogan del nuovo servizio, che partirà mercoledì in via sperimentale. Il progetto di chiama "Taxi Sociale" e vuole essere un’azione di sostegno alla mobilità delle persone, soprattutto quelle che devono andare a fare delle visite o analisi e non possono spostarsi da sole sul territorio. Il programma è infatti rivolto a cittadini soli o che hanno bisogno di essere accompagnati saltuariamente presso centri di cura. Il servizio di trasporto è gratuito: chi ne usufruisce può decidere di lasciare un’offerta a sostegno dei volontari. "Questo importante servizio nasce grazie al supporto e alla sinergia tra l’Amministrazione e le organizzazioni di volontariato: il comitato cittadino della Croce Rossa Italiana, l’associazione Auser Argento Vivo, Florence associazione di Volontari per la solidarietà e la fratellanza - spiega l’assessore all’Innovazione Paolo Mapelli -. In questo modo si contribuisce a realizzare una città per tutti e tutte.

La mobilità e l’accessibilità per le persone con disabilità e non solo sono necessarie per favorire percorsi di autonomia e di inclusione". Per attivare il "Taxi Sociale" bisogna chiamare - meglio se in anticipo - il numero 340.7964274, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Il trasporto può essere utilizzato tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. "Un progetto sperimentale di cui siamo molto orgogliosi perché il benessere di una città passa anche e soprattutto dall’inclusione e dall’attenzione verso le esigenze di ciascuno - commenta il sindaco Ezio Casati -. Ringraziamo tutti coloro che hanno pensato, realizzato e fatto partire questo meraviglioso servizio, perché senza di loro non sarebbe stato possibile. Meno soli e più solidali, per una Paderno al servizio dei più fragili con generosità". La.La.