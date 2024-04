Taxi a Milano, via libera del Tar al Comune per 450 nuove licenze

Milano, 19 aprile 2024 – Via libera del Tar al bando del Comune di Milano per 450 licenze taxi.

Venerdì il collegio presieduto da Marco Bignami ha respinto la richiesta delle associazioni di categoria di sospendere gli atti del Comune sul potenziamento della flotta di auto bianche, rinviando per la trattazione di merito all'udienza del 12 dicembre 2024.

I giudici del Tribunale amministrativo hanno spiegato che "il danno prospettato ha natura patrimoniale e sarebbe pienamente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso". Di conseguenza, la conclusione, "non essendo stati sospesi gli atti impugnati, è facoltà del Comune procedere e assegnare le nuove licenze".

Il bando

Lo scorso 25 gennaio, la Giunta Sala ha varato le linee d'indirizzo definitive per il bando da 450 nuove autorizzazioni, sfruttando le regole introdotte dal Dl Asset. Obiettivo dichiarato: potenziare un servizio spesso criticato dall'utenza e in difficoltà a pareggiare la domanda soprattutto di notte e durante il weekend.

L'assessorato alla Mobilità, con il via libera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ha fissato a 96.500 euro il prezzo base per ogni nuova licenza, prevedendo sconti dal 20 al 40% per chi si doterà di una macchina per il trasporto disabili, per chi accetterà di coprire il turno di notte per cinque anni consecutivi e per chi accetterà di lavorare nelle fasce orarie più problematiche con auto per il trasporto disabili.

Le critiche di Tam, Satam, Unione Artigiani e radiotaxi 4040 e 8585 si sono concentrate proprio su questi aspetti: il prezzo stabilito da Amat e gli sconti.

La scadenza

Ora il via libera del Tar dà a Palazzo Marino la possibilità di completare la procedura: la prima deadline in programma è fissata al 30 aprile, quando scadranno i termini per presentare la candidatura per uno dei 450 posti. Poi, a valle delle verifiche degli uffici, partiranno le prove per selezionare i futuri tassisti, che dovranno conoscere in particolare l'inglese e la toponomastica della città. L'amministrazione auspica che le nuove auto bianche siano in strada già a partire dal prossimo autunno.