Tassisti e ncc: incontro in Prefettura

Prima i rappresentanti dei tassisti. Poi gli esponenti di ncc e bus turistici. Una doppia audizione ieri mattina a Palazzo Diotti "per un approfondito confronto sulle principali tematiche del trasporto non di linea". Un vertice, quello convocato e presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia (nella foto) e al quale hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Sala e gli assessori Arianna Censi e Marco Granelli, che arriva a pochi giorni da una serie di violenti faccia a faccia in strada tra conducenti di auto bianche e berline scudettate: da piazza Duomo a Linate, fino all’ultimo episodio di piazzale Baiamonti.

A valle degli incontri, corso Monforte ha diramato un comunicato per far sapere che verrà rinnovato il protocollo anti-abusivismo stipulato il 23 giugno 2021, "tenendo conto delle proposte modificative che saranno inviate dai rappresentanti delle citate categorie". Inoltre, è stato "stabilito di convocare un tavolo tecnico, già previsto nell’ambito del predetto accordo, con la partecipazione di tutti gli enti interessati". Quindi pure dei noleggiatori con conducente, prima non coinvolti.

"Ringraziamo il prefetto non solo per la velocità con cui ha dato seguito alla nostra richiesta di incontro (inoltrata anche dai tassisti, ndr), ma anche per averci annunciato che saremo inclusi nel prossimo protocollo nella lotta all’abusivismo, ovvero quel tavolo tecnico che fino a ieri ha visto interpellati solo i tassisti – il commento del presidente di Sistema Trasporti Francesco Artusa –. È stato inoltre accolto il nostro suggerimento di includere Regione Lombardia perché la legge regionale ha un impatto rilevante nella questione".