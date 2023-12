Milano, chiede i soldi in anticipo al passeggero: tassista rapinato

Milano – Il tassista, forse poco convinto della solvibilità del cliente, gli ha chiesto per due volte un anticipo per proseguire la corsa e alla fine tra i due è scoppiata una lite che è sfociata in una rapina e nell'arresto del presunto responsabile.

Protagonista della vicenda è stato un tassista di 57 anni, di origine romena, che intorno alle 5 di stamani. lunedì 11 dicembre, ha fermato il mezzo in via Lancetti a Milano rifiutandosi di proseguire. Il passeggero, un 36enne con precedenti, a quel punto è sceso, ha cominciato a prendere a calci la vettura dicendo “adesso mi dai tu i soldi” e ha portato via 100 euro, un cellulare e un tablet del conducente.

Poco dopo una volante della Polizia, chiamata dal tassista, ha rintracciato l'uomo in uno stabile di via Guerzoni, nascosto in un locale per la raccolta della spazzatura condominiale.