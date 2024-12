Tariffe invariate. Esenzione Irpef sotto 10mila euro

Introdotta la soglia di esenzione Irpef. È stato avviato in Consiglio l’iter che porterà all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2026, tra gli atti preliminari affrontati nella seduta di ieri la determinazione delle tariffe. Resteranno invariate Imu, Tari e Irpef, la novità per quest’ultima riguarda la reintroduzione della soglia di esenzione per chi ha un reddito sotto i 10mila euro.

Il gettito presunto dell’Imu per il 2025 è stato quantificato in 9,7 milioni di euro. Quanto alla Tari, a bilancio è stata inserita una previsione di 10,9 milioni e confermate le tre rate per il pagamento. Anche nel 2025-2027 si continuerà a operare sul fronte della lotta all’evasione fiscale. Sul bilancio previsionale è previsto un recupero da evasione di oltre 2 milioni di euro dall’Imu e circa 400mila dalla Tari.

"È un impegno mantenuto - dichiara il sindaco con delega al Bilancio -. Veniamo da un periodo complicato, ma ora possiamo dire di aver consolidato i conti e siamo pronti per ripartire. Siamo riusciti a superare la grande criticità che ha caratterizzato il Bilancio dello scorso anno, quella legata al debito delle reti del gas ereditato e ricaduto sulle nostre spalle".

Mas.Sag.