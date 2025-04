Tari invariata e bonus sociale rifiuti. Scatta l’agevolazione del 25%

Se a Cologno sarà stangata sulle attività commerciali, a Sesto la raccolta differenziata con le tariffe della Tari rimane invariata rispetto allo scorso anno, con un piano economico finanziario complessivo pari a 15.527.806 euro. "Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, continuiamo a premiare le utenze più virtuose - ha illustrato il sindaco Roberto Di Stefano -. La raccolta differenziata è rimasta sostanzialmente uguale: confermiamo la premialità del 4,5% a favore delle utenze domestiche". A partire da quest’anno, inoltre, verrà applicato il bonus sociale rifiuti, che prevede un’agevolazione del 25% sulla tariffa, concessa alle famiglie con un Isee non superiore a 9.530 euro oppure di 20mila euro con almeno quattro figli a carico. Anche i pesi percentuali dei costi variabili, per il 2025, restano gli stessi: il 53,48% peserà sulle utenze domestiche (le famiglie) e il 46,52% su quelle non domestiche (commercianti, artigiani, imprenditori). "Anche quest’anno abbiamo scelto la strada della responsabilità - ha concluso Di Stefano -. Le tariffe Tari restano invariate per tutte le utenze. Un risultato concreto, frutto di una gestione attenta e trasparente". La.La.