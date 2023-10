Targhe comunali a Milano per Giorgio Perlasca e gli Eroi Ungheresi

La Giunta comunale ha deciso di ricordare Giorgio Perlasca (nella foto) con una targa che sarà collocata in via Sapri 45-55, vicina alla strada a lui già dedicata e gli Eroi della Rivoluzione ungherese con un cippo posato nel giardino di viale Ungheria.

Si tratta di due delibere approvate dall’esecutivo di Palazzo Marino lo scorso 5 aprile. Perlasca, Giusto tra le Nazioni, è stato un commerciante italiano che nell’inverno del 1944-1945 a Budapest, nel corso della Seconda guerra mondiale, fingendosi Console generale spagnolo, riuscì a salvare dallo sterminio nazista oltre 5mila ungheresi di religione ebraica strappandoli alla deportazione. È stata la Fondazione Carlo Perini a proporre di realizzare, a propria cura e spese, la targa in memoria di Perlasca. Gli Eroi della Rivoluzione ungherese, invece, sono gli uomini e le donne che scesero in piazza nel 1956 per dire "no" all’occupazione dell’Ungheria da parte dei carri armati sovietici.