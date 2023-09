"Tanti impegni, poche mani a Baranzate: i volontari cercansi"

Aaa volontari cercansi. Le associazioni del territorio in affanno per organizzare e proseguire nelle attività vanno in cerca di nuove forze. Se nelle fila del volontariato i primi posti vuoti sono sempre quelli dei giovani è anche vero che sono sempre troppo pochi i volontari disponibili. A Baranzate l’associazione la Rotonda che offre tanti servizi, ben radicata in paese, e senza altre associazioni "concorrenti" in loco lancia l’appello: "Le nostre attività sono rese possibili solo grazie all’impegno dei tanti preziosissimi volontari che quotidianamente ci dedicano tempo ed energie. Ma gli impegni sono sempre tanti e le mani mai abbastanza!". Chi avesse qualche ora da regalare può scrivere a: [email protected]. Anche ad Arese servono aiuti, l’Associazione Pensionati per la città cerca nuovi volontari da aggiungere a quelli storici: "Non servono grandi cose, ma la disponibilità a utilizzare un po’ del proprio tempo libero per accompagnare persone sole che hanno bisogno di recarsi agli ospedali e nei poliambulatori", spiegano dalla sede. L’associazione si farà carico della copertura assicurativa e metterà a disposizione le auto grazie a una convenzione con il Comune di Arese. Per contattarli c’è il numero: 324.849.5981. Mentre a Lainate il Comune, potrebbe ripetere l’iniziativa lanciata lo scorso anno "Soli mai" alla ricerca di persone disponibili "anche solo per condividere un caffè, fare una passeggiata, una telefonata o quattro chiacchiere con anziani soli". A San Donato l’associazione "Cuore Fratello onlus", da oltre vent’anni impegnata per i piccoli malati di cuore dei paesi più poveri del mondo che arrivano in Italia per essere operati, cerca supporto per l’assistenza ai bambini e alle loro mamme. Per conoscerli è possibile sentire don Claudio Maggioni allo 02 87384044. M.G.