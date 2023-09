Tante occasioni di ritrovo e per fare gruppo a Sesto San Giovanni

La comunità si riannoda grazie al neonato Team Orti che da giugno vede Martina Riva come responsabile. "Per me era un mondo nuovo e inesplorato. Ho trovato persone appassionate alla terra, molto festaiole, orgogliose del loro lavoro ma anche del nucleo a cui appartengono. Sono molto generose e pazienti: mi sono appoggiata tanto a loro". Tra gli obiettivi c’è quello di riunire i nuclei dopo anni difficili tra limitazioni alla socialità e alla convivenza per la pandemia. "Vogliamo creare più occasioni di ritrovo per aggregare i gruppi. Rendere gli ortisti protagonisti, anche attraverso corsi che possano mostrare le loro abilità, come per le ceste". Lo ha annunciato anche il presidente Marzio Marzorati: "Vogliamo riprendere le feste degli orti e tornare a investire: gli ortisti sono un presidio, sono custodi e parte fondamentale del Parco". La.La.