Tanta Robba: torna il Festival dell’estate

Dopo il successo dell’edizione 2023 con oltre 12.000 presenze, il Tanta Robba Festival torna a Cremona per la sua ottava edizione, che si svolgerà il 4, 5 e 6 luglio. Anche quest’anno l’appuntamento si terrà al Parco Lungo Po Europa. Sono già in vendita a un prezzo speciale gli abbonamenti in versione blind ticket, che garantiscono l’entrata per l’intera durata dell’evento (4, 5 e 6 luglio. Disponibili fino all’11 aprile, i biglietti sono acquistabili su Dice e TicketOne al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita. Il Tanta Robba Festival ha nel corso degli anni ospitato artisti del calibro di Xavier Rudd, Nu Genea, Ghali, Calcutta, Samuele Bersani, Ernia, Ariete, Rkomi, Dargen D’amico, Rhove, La Rappresentante di Lista, Bresh, Frah Quintale, Capo Plaza, Francesca Michielin, Ghemon, Planet Funk, Lo Stato Sociale, Motta.