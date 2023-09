Tamponamento a San Giuliano Milanese: 4 in ospedale

Tamponamento fra tre automobili (nella foto), attimi di paura sulla provinciale 164 che collega San Giuliano Milanese a Locate Triulzi. Nell’incidente – avvenuto alle 19 di ieri, poco prima dell’incrocio per Carpiano – sono rimaste coinvolte in tutto sei persone di età compresa fra i 35 e i 77 anni; per quattro di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale: per tre in codice giallo e per una in codice verde. Nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita. Per prestare soccorso ai feriti sono arrivate un’automedica, due ambulanze della Croce rossa e una della Croce bianca. All’inizio si era temuto che le condizioni dei feriti potessero essere molto gravi; all’arrivo dei soccorsi invece la situazione si è rivelata meno allarmante del previsto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano e gli agenti della polizia locale di San Giuliano, incaricati di eseguire i rilievi, ricostruire la sequenza dell’accaduto e regolare la viabilità. Non è la prima volta che la provinciale 164 diventa teatro d’incidenti, in alcuni casi anche gravi. A.Z.