“Tale & Quale’’ Tutto esaurito lo show in Samz

Tutto esaurito per il “Tale & Quale Show’’ nella versione della Samz, cioè della parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria di via Boifava, quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città. Sabato sera venti concorrenti si sono sfidati imitando celebri artisti e cantando le loro canzoni più note. Qualche esempio? Rocky Roberts (“Stasera mi butto’’), Zucchero (“Baila Morena’’), Frank Sinatra (“New York, New York’’), Kim Wilde (“You Came’’), Loredana Bertè (“Il mare d’inverno), Ron e Tosca (“Vorrei incontrarti fra cent’anni’’). Il secondo tempo dello spettacolo, invece, aveva in scaletta, tra gli altri, Lady Gaga (“Shallow’’), Elisa (“O Forse Sei Tu’’), Annalisa (“Bellissima’’) ed Edoardo Bennato (“L’isola che non c’è’’).

Lo show, curato da Domenico Pucci e Nico Cornacchione, è stato reso possibile dal via libera di don Davide Milanesi e ha aperto la stagione estiva degli eventi in Samz ribattezzata “Estate sotto il tendone’’. In realtà, il “Tale & Quale Show’’ di sabato si è svolto nel teatro della parrocchia a causa della pioggia, ma i prossimi eventi sono programma all’aperto, dove c’è anche la Pergola della Delizia in cui si possono mangiare salamelle, wurstel e patatine.

Massimiliano Mingoia