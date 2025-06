Adam e gli altri: in arrivo a Linate il volo umanitario con i bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia

Milano, 11 giugno 2025 – Tra i palestinesi feriti o malati che arriveranno oggi in Italia da Gaza ci sarà anche il piccolo Adam. È il bambino di dieci anni unico sopravvissuto a un bombardamento israeliano a Khan Younis che gli ha ucciso il papà e nove tra fratelli e sorelle. Arriverà insieme alla mamma, la dottoressa Alaa al-Najaar.

Dell’accoglienza dei palestinesi ha parlato oggi anche il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (che sarà presente a Linate all’arrivo dei voli), in un'intervista a Rtl. Saranno "una ottantina i palestinesi che arriveranno" oggi "da Gaza in Italia con tre voli e Adam arriverà a Milano e verrà ricoverato al Niguarda perché ha delle fratture multiple e sarà curato lì e sarà accompagnato dalla mamma", ha detto Tajani.

Il Governo italiano accoglie la dott.ssa Alaa e famiglia da Gaza, proseguendo l'azione umanitaria per il popolo palestinese.

"La situazione purtroppo continua a essere inaccettabile" a Gaza, ha aggiunto il ministro. "Israele continua a non ascoltare gli appelli che noi lanciamo affinché ci sia una immediata fine dei bombardamenti: abbiamo detto 'basta, ora ha vinto contro Hamas, basta bombardare la popolazione civile, questo e' inaccettabile", ha concluso il ministro.

L’arrivo dei feriti

Questa sera, alle 19.30 circa, atterrerà a Milano, all’Aeroporto di Linate – Sezione Militare, il volo umanitario dell’Aeronautica Militare realizzato con il supporto del Ministero della Difesa per il trasporto in Italia di un gruppo di palestinesi bisognosi di assistenza medica. Ad accoglierli ci sarà, come detto, lo stesso, Antonio Tajani, e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. L’evacuazione sanitaria sarà realizzata con il supporto del Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione Europea, grazie alle sinergie tra la Farnesina, il Dipartimento della Protezione Civile, il Centro Operativo di Vertice Interforze della Difesa e il Ministero dell’Interno.

Dei bambini in arrivo a Linate, tre di loro saranno presi in carico in Lombardia (tra cui Adam), altri invece andranno in Piemonte. Gli altri due bambini che rimarranno in Lombardia, come ha ricordato l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso in Consiglio regionale, saranno portati uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e un altro al Policlinico di Milano. "Adam - ha detto Bertolaso - ha delle fratture alle braccia, con anche lesioni dei vari nervi (non ustioni, ndr). Sarà accompagnato dalla mamma e anche dalla sorella del marito deceduto e dai figli di questa sorella. L'ospedale si occuperà anche dell'accoglienza dei familiari".

Un altro bambino, quello che sarà curato a Bergamo, "ha politraumi, ha avuto delle lesioni agli organi interni, ed è sicuramente forse il caso più grave. Tanto è vero che saremo pronti a trasferirlo anche con l'eliambulanza direttamente al Papa Giovanni. Anche lui accompagnato da genitori e altri parenti" mentre il terzo bambino, che sarà ricoverato al Policlinico di Milano, "ha diverse fratture e anche una seria lesione polmonare".