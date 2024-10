Tai Chi, il segreto per stare in forma: "Qui impariamo lo spirito di gruppo"

Un’oasi di pace e introspezione nella caotica vita cittadina: è la scuola Vortex dove Grazia Magnago, da oltre 20 anni, insegna l’antica arte marziale del Tai Chi applicando, nella pratica, le tecniche dei monaci Shaolin e i principi di respirazione e concentrazione del Qigong. Conosciuto come "meditazione in movimento", il Tai Chi è una disciplina psicofisica per il corpo e per la mente adatta a ogni età e facile da apprendere. La sua base culturale e filosofica è fondata sul concetto taoista di Yin-Yang, l’eterna alternanza degli opposti. "Non è solo movimento - spiega Magnago - ma un’energia che attraversa e trasforma. Attraverso la sua pratica si raggiunge il rilassamento mentale e si favorisce la concentrazione.

Anche i benefici fisici sono notevoli: il miglioramento della mobilità articolare e l’aumento della resistenza fisica permettono di prevenire e controllare dolori articolari e muscolari. In generale, la pratica attenta e costante di queste tecniche rende il corpo più agile e armonioso, migliora la postura e ha un effetto benefico sul sistema nervoso e sulla circolazione sanguigna". Tra le molte forme di Tai Chi, il ventaglio e la spada sono strumenti che incantano e ispirano, sintetizzando due aspetti fondamentali di quest’arte marziale: la grazia e la forza. Entrambi richiedono un allenamento profondo che porta alla padronanza dell’equilibrio, del respiro e della concentrazione. "Però sappiamo anche divertirci insieme - racconta Magnago - e, soprattutto, impariamo lo spirito di gruppo. Non a caso il numero di iscritti aumenta ogni anno". La scuola, presente con Vortex Arti Marziali a Peschiera e con Polisportiva San Marco a Cologno Monzese, fa riferimento all’Accademia Yong Nian, famosa a livello internazionale, fondata 80 anni fa in Cina dal Gran Maestro Fu Zhong Wen e portata in Europa dalla sua "erede di stile" Gran Maestro Li Rong Mei, nota in Italia anche per le sue partecipazioni divulgative televisive al festival di Sanremo, dove si è esibita con la spada al fianco di Franco Battiato, e alle trasmissioni Rai di Mino Damato. "In occasione dell’importante anniversario - racconta Magnago - Li Rong Mei ha organizzato un grande raduno a Modena il 9 e 10 novembre, dove per tutti gli appassionati sono previsti due giorni di stage ed esibizioni sotto la guida del Gran Maestro".