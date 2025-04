Milano, colpita al supermercato dall’ex con un cacciavite nell’occhio: grave donna di 43 anni

Milano – L'aggressione tra gli scaffali della Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Il colpo con un cacciavite, poco sopra l'occhio sinistro. Il sangue, le urla e l'intervento di un addetto alla sicurezza.

La vittima del raid è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. A ferirla è stato l'ex convivente tunisino di 54 anni, che è stato subito bloccato da una pattuglia della polizia locale: l'uomo è stato accompagnato all'ufficio arresti e fermi di via Custodi per valutare quali provvedimenti giudiziari adottare nei suoi confronti, d'intesa con il pm di turno.

Al supermercato

Stando alle prime informazioni, il blitz a mano armata è avvenuto poco dopo le 10 di oggi sabato 12 aprile nel punto vendita Conad che si trova in una sorta di galleria interna tra i palazzi vicino a piazzale Corvetto: la donna, che era in compagnia di un'amica, è stata aggredita all'improvviso dall'ex, che verosimilmente l'aveva seguita; il colpo col cacciavite l'ha presa in piena faccia, aprendo uno squarcio che ha provocato alla quarantatreenne una copiosa perdita di sangue. L'intervento di un vigilante ha evitato che la situazione potesse ulteriormente peggiorare.

L'indagine dei ghisa

I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che erano in pattuglia da quelle parti. Il cinquantaquattrenne è stato preso in consegna e portato in via Custodi. Appena possibile, gli investigatori raccoglieranno anche la denuncia della vittima. Approfondimenti anche su eventuali segnalazioni precedenti per ricostruire per quanto tempo sia andata avanti la relazione tra i due e quando si sia interrotta. I vigili passeranno al setaccio anche le immagini delle telecamere per capire se la donna sia stata pedinata.