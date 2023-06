Supermercati, l’ultima follia Aggressione con la katana "Chi lavora va tutelato"

di Andrea Gianni

L’ultima aggressione in un supermercato è avvenuta venerdì mattina. Un 40enne, ubriaco, è entrato nel market Iperal in viale Fulvio Testi 174 a Cinisello Balsamo, e ha seminato il panico fra i clienti minacciando il responsabile della sicurezza con una spada katana. L’uomo, originario del Marocco e già noto alle forze dell’ordine, attorno alle 11 è stato bloccato dai carabinieri e denunciato per porto d’armi e minaccia aggravata. La spada, con una lama lunga 55 centimetri, è stata recuperata dai militari e sequestrata. Un episodio che riporta sotto i riflettori la questione sicurezza nei supermercati, anche al centro di una battaglia sindacale per la tutela dei lavoratori, in particolare nei punti vendita milanesi aperti 24 ore su 24. Il 29 giugno, dopo una seria di richieste, è stato fissato un incontro fra i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e i rappresentanti di Carrefour, unico marchio ad applicare il modello di aperture no stop. Il 7 luglio, inoltre, è previsto un altro incontro sui problemi di un singolo punto vendita, quello di corso Lodi, preso di mira quasi ogni notte da una gang che imperversa nella zona. I sindacati hanno registrato un’escalation di episodi, legati in particolare alle reazioni violente di persone che vengono sorprese a rubare e si scagliano contro dipendenti e vigilanti. Casi che accadono in tutti i supermercati delle varie catene, dal centro alla periferia, con la situazione più critica nei punti vendita Carrefour aperti di notte e diventati un punto di riferimento per gang e sbandati. La richiesta è quella di misure per garantire la sicurezza di chi lavora, aumentando anche gli addetti alla sorveglianza in servizio, e di "fare una seria valutazione sulla sostenibilità delle aperture h24" e 7 giorni su 7. Questioni che verranno trattate durante l’incontro del 29 giugno.

Solo sul fronte supermercati notturni Carrefour, i sindacati hanno raccolto una serie di segnalazioni che fanno emergere una "situazione fuori controllo". A novembre 2022 un lavoratore del punto vendita in via Farini è stato picchiato nel parcheggio, da persone che due mesi prima lo avevano già minacciato. Una serie di altri episodi fino a maggio, un mese nero aperto dall’assalto in Principessa Clotilde messo in atto da una gang che voleva liberare un ragazzo sorpreso a rubare. Nei giorni scorsi un uomo, che pretendeva di comprare alcolici nonostante il divieto di vendita di notte, ha aggredito un addetto in corso Lodi. Rischi legati anche all’azione di squilibrati come Andrea Tombolini, che il 27 ottobre 2022, in questo caso di giorno e in un contesto diverso, accoltellò sei persone nel Carrefour di Assago, uccidendo il cassiere Luis Fernando Ruggieri.