Superenalotto e Lotto oggi, estrazione e numeri vincenti di venerdì 19 gennaio 2024

Milano, 19 gennaio 2024 – Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che questa sera, venerdì 19 gennaio 2024, vale 47 milioni e 700mila euro per chi centrerà il 6 nella estrazione aggiuntiva l’estrazione aggiuntiva a sostegno del Fondo per le emergenze nazionali. ​​

Nel 2023 il SuperEnalotto ha regalato vincite totali pari a 1.390.274.651 euro e 4 Jackpot tra cui il più alto della storia dal valore di oltre 371 milioni di euro. L’ultimo colpo grosso è stato registrato a Rovigo, a novembre dell’anno scorso, quando un fortunato giocatore si è assicurato l’intera posta dal valore di 85,1 milioni con una schedina da 3 euro.

Segui in diretta l’estrazione del Superenalotto e Lotto di oggi.

Articolo in aggiornamento

Combinazione vincente

La sestina vincente: 50 22 21 28 68 55

Numero jolly: 38

Numero superstar: 35

Le quote

Articolo in aggiornamento

Il Lotto

Articolo in aggiornamento

Lombardia fortunata

Nelle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto con tre vincite di grande valore. Ad Albizzate, in provincia di Varese, con una giocata da 3 euro sono stati vinti 50mila euro per effetto di un ‘9’ centrato in Modalità Frequente, quella che si gioca ogni 5 minuti. A Solaro, in provincia di Milano, è stato realizzato un ‘3’ da 8.280. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Agimeg. Gloria anche al Lotto dove un fortunato giocatore di Buccinasco, in provincia di Milano, ha centrato una quaterna su Tutte le Ruote da 21.660 euro.