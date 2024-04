Superenalotto, a Milano vinti oltre 112mila euro: dove e come riscuotere

In attesa del superfortunato che porterà a casa gli oltre 83,8 milioni di euro di jackpot in palio nell’estrazione n. 50 del Superenalotto, questa sera martedì 2 aprile, c’è già un giocatore che può brindare per una vincita da oltre centomila euro. Non è stato centrato il “6” né il “5+1” nell’ultima estrazione del 30 marzo scorso. In attesa del colpo milionario, il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 29 marzo ha comunque baciato un giocatore che ha centrato 2 punti 4SS e 4 punti 4 da 112.328,52 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Milano, presso il punto di vendita Sisal La Pentola d’Oro di via Quarenghi. La combinazione vincente è stata 20, 30, 32, 38, 61, 67, J 60, SS 6.

Le altre vincite

L’estrazione di venerdì 29 marzo ha inoltre assegnato 243.642 vincite. Ma resta sempre l’ambito jackpot da sbancare. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da soli 3 euro. Agli accaniti giocatori non resta che ritentare la sorte nell’estrazione di stasera.

Come riscuotere le somme vinte

Le vincite fino a 520 euro possono essere ritirate in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Le vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro devono essere riscosse nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Per le vincite da 5.200 a 52.000 euro è necessaria la prenotazione di bonifico nei Punti pagamento premi o uffici premi di Sisal. Per le vincite superiori a 52.000 euro si deve prenotare il bonifico presso gli uffici premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 - 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma).

Quanto tempo passa per incassare i premi

I premi si possono incassare 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandosi in ricevitoria, presso un punto pagamento premi o presso gli uffici di Sisal. Il pagamento della vincita avverrà entro il 91esimo giorno solare da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a un milione di euro.