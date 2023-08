"Superbonus 110% a Milano: l'impegno di Aler Milano"

"Le dichiarazioni del consigliere regionale Nicola Di Marco sono ingenerose nei confronti dell’importante lavoro di recupero del patrimonio avviato da Aler Milano negli ultimi 3 anni": inizia così la replica della Direzione generale dell’Azienda alle parole del capogruppo dei pentastellati che giovedì, su queste pagine, dati alla mano aveva segnalato come a suo avviso Aler avesse sfruttato poco il Superbonus 110%. "Aler Milano – si legge nella nota di replica – non vuole aprire nessuna polemica col consigliere ma intende rendere pubblici i numeri e i risultati del lavoro dei propri uffici. Gli interventi del Superbonus hanno riguardato 40 fabbricati, per oltre 3.000 alloggi, per un costo di oltre 100 milioni. Solo per chiarezza, Aler Milano evidenzia che l’intervento di Cesano Boscone, che Di Marco considera come unitario, in effetti coinvolge ben 16 fabbricati per mille alloggi. Lo stesso discorso vale per l’intervento di via Russoli, Forze Armate e Don Primo Mazzolari. Sono interventi che coinvolgono più edifici e la loro complessità attiene anche e soprattutto alle loro dimensioni: non semplici villette ma edifici di 9-10 piani, abitati da centinaia di inquilini. Aler Milano evidenzia peraltro l’impegno che ha dovuto affrontare sui fabbricati caratterizzati dalla cosiddetta proprietà mista. In queste realtà Aler ha avviato la riqualificazione su oltre 100 fabbricati per complessivi 6.000 alloggi di proprietà, per un importo di oltre 200 milioni. Anche in queste iniziative l’Azienda non è stata solo spettatrice ma al contrario ha collaborato attivamente per governare al meglio l’andamento delle iniziative e i rapporti tra le imprese e gli inquilini. Tale imponente lavoro ha coinvolto sia la struttura territoriale sia la sede centrale. È bene altresì ricordare il contesto normativo che ha caratterizzato il percorso del Superbonus, non sempre lineare e coerente con le tempistiche di un’azienda pubblica, per effetto delle continue variazioni delle previsioni normative. L’azienda ha inoltre garantito su questi interventi i costi non ammissibili dal Superbonus con finanziamenti propri e regionali. Da ultimo è bene evidenziare che il patrimonio pubblico di Aler è stato a livello nazionale quello più interessato da interventi di riqualificazione sia col Superbonus che con altri finanziamenti pubblici: in totale siamo oggi impegnati su oltre 10.000 alloggi per un importo di oltre 500 milioni di euro".