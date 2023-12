Sull’Adda si è invece consumato il divorzio. E Pozzo si ritrova con un solo agente

Se Pioltello e Rodano confermano l’unione dei vigili, quella di Pozzo, Vaprio e Trezzano Rosa di fatto non esiste più. Il divorzio annunciato più di un anno fa è ormai consumato e Pozzo, centro della zona Adda con più di 6mila abitanti, si ritrova con un solo agente, da quando i soci hanno deciso di recedere dalla convenzione. Una situazione che accende i riflettori sulle difficoltà di personale con la quale si ritrovano a fare i conti i piccoli Comuni. Il gruppo di opposizione Insieme per Pozzo e Bettola ha puntato l’indice sulla gestione del dossier: "Sapevamo con largo anticipo della scissione, i partner l’avevano annunciato più di un anno fa, la situazione andava gestita meglio". Secondo la minoranza bisognava cioè trovare per tempo nuovi alleati per non scendere sotto standard accettabili e offrire ai cittadini i servizi che si aspettano.

Bar.Cal.