Sul ponte si apre una voragine di un metro di diametro

Voragine sul ponte Lambro: chiusa la strada tra Cologno e Sesto per alcune ore. Un buco del diametro di oltre un metro è comparsa sul ponte Lambro, la strada che collega la frazione di Cologno Monzese, San Maurizio al Lambro, e Sesto San Giovanni. L’asfalto ha ceduto provocando una buca profonda almeno mezzo metro (nella foto) dove fortunatamente non è finita alcuna auto. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale di Cologno Monzese che hanno interdetto l’accesso e messo in sicurezza la zona deviando il traffico su percorsi alternativi. Sul posto è anche intervenuto celermente l’ufficio tecnico del Comune che, valutata la situazione, ha dato il via all’intervento di ripristino del manto stradale.

In poche ore la voragine è stata sistemata e la strada è stata riaperta al traffico prima delle 16. Un intervento rapido che ha limitato i disagi alla circolazione sull’importante strada che collega i due Comuni. A provocare la voragine forse gli abbondanti acquazzoni che da mesi imperversa nel Milanese, ma il danno fortunatamente si è rilevato meno pesante di quanto apparso in un primo momento. Sono centinaia le strade dell’hinterland che hanno subito danni a causa delle condizioni meteo.

Mas.Sag.