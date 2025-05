Successo per il Maggio di arte e musica

Il Maggio Assaghese entra nel vivo e si prepara a un fine settimana ricco di arte, musica e buon cibo. Venerdì prossimo in piazza Risorgimento e sotto i portici del centro civico ci saranno street food, area giochi con attrazioni e gonfiabili e, dalle 20.30, il concerto live con la tribute band "Vasco vs Ligabue". La festa continua sabato, prima con i sapori del cibo da strada e le attrazioni per i piccoli, poi, alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra "Oltre il Colore: Percorsi Visivi", a cura di Maria Francesca Nobili e Simone Cigni. A seguire cena sotto le stelle e concerto live con "Pezza band - tribute 883 e Max Pezzali". Domenica altra giornata di festa dalle 10. Per concludere in bellezza il fine settimana, "Mary & The Quants" e la musica pop, rock’n’roll, surf, beat e rhythm’n ‘blues e swing. Mas.Sag.