Successo della mostra-mercato: la biblioteca Piras, anima del quartiere

È una delle prime biblioteche nate all’interno di una scuola (era il 1989), negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il quartiere, grazie all’impegno di genitori, volontari e insegnanti. È la biblioteca "Angela Piras" che si trova nella scuola primaria "Gianni Rodari" a Mazzo di Rho. È qui che nei giorni scorsi si è svolto un appuntamento tradizionale e molto atteso, quello con la mostra-mercato del libro per bambini e adulti, per raccogliere fondi che saranno destinati all’acquisto di nuovi volumi. Una biblioteca ‘“virtuosa” aperta per promuovere la lettura, che a distanza di oltre 30 anni non dimentica la sua mission e che ogni volta incontra il consenso dei lettori e dei cittadini.

"La nostra biblioteca rappresenta un’occasione culturale e di aggregazione per gli alunni e per i cittadini della frazione, ma non solo - spiegano i volontari - nel corso degli anni e grazie alla sinergia con la scuola e la collaborazione dei genitori e degli insegnanti, è stato un crescendo di attività e di iniziative, individuali e in collaborazione con altre realtà del territorio". E anche la mostra-mercato che rappresenta la “linfa” per la biblioteca ha avuto un grande successo. Ai 14mila volumi e Dvd presenti negli scaffali presto se ne aggiungeranno altri che saranno comprati proprio con il ricavato dell’evento. Intanto nei locali di via Sartirana i volontari sono già al lavoro per le prossime iniziative, dal concorso "Superelle" (SuperLibro), promosso per incentivare la lettura, all’organizzazione di incontri con gli autori o eventi su temi sociali. "A volte ci vengono in mente le parole della maestra Ileana Boldrini che per oltre 20 anni è stata la responsabile della biblioteca e diceva “Abbiamo fatto molta strada insieme, ma vogliamo avere la presunzione che, insieme, faremo ancora tanta strada - concludono i volontari -. Anche noi crediamo che faremo ancora tanto per promuovere la lettura e la cultura". Ro.Ramp.