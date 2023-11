Su il sipario, rassegna teatrale e raccolta fondi

A Melegnano, dalla collaborazione tra il Comune e le compagnie amatoriali del territorio nasce una rassegna teatrale per raccogliere fondi a favore di protezione civile e vigili del fuoco.

Tutti gli spettacoli del ciclo "Theater", con ingresso a offerta libera, sono in programma al cinema-teatro La Corte dei Miracoli, in piazzale delle Associazioni. Si comincia sabato prossimo alle 21, con la piéce "L’osteria di resiètta", che sarà portata in scena dal gruppo Me.Te.Or. Domenica 26 novembre alle 15.30 sarà la volta di "Oscar. Una moglie, due figlie e tre valigie", a cura della Piccola Ribalta Enrico Maghini. Si chiude il 27 gennaio 2024, alle 21, con "Il padre della sposa", spettacolo firmato dalla compagnia Una tantum. La rassegna è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Vito Bellomo, del vicesindaco e assessore alla Cultura Simone Passerini e dei rappresentanti dei gruppi teatrali. L’intero incasso sarà devoluto alle sedi locali dei pompieri e della protezione civile come riconoscimento del prezioso lavoro svolto sul territorio. A.Z.