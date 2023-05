Su il sipario di "TuttoFood" Cultura, sapori, lotta allo spreco Ecco il futuro dell’alimentazione

Si apre domani TuttoFood 2023, l’evento di riferimento in Italia, e tra i primi in Europa, per l’innovazione sostenibile nelle filiere agroalimentari che avrà luogo a Fiera Milano fino a giovedì. Un’occasione di business e contenuti per l’intera food community mondiale, dove la tradizione alimentare incontra il rinnovamento, a cui il gruppo QN non poteva mancare: nello specifico i giornalisti de “Il Giorno“ saranno presenti martedì 9 maggio per tutto il giorno allo stand F 36 nel padiglione 1 per seguire gli ultimi trend del settore, raccontare le modalità di rilancio del comparto alimentare e ascoltare le voci dei protagonisti italiani e stranieri attraverso tutti i canali del network. La rassegna si distribuirà in 7 padiglioni, ospiterà oltre 2mila brand da 42 Paesi che incontreranno più di 700 hosted buyer da 54 Paesi, da Europa, Nord America e Paesi del Golfo, e migliaia di operatori professionali da tutto il mondo. Questa edizione si caratterizzerà per un’attenzione ancor maggiore per sostenibilità e impatto ambientale, un discorso che avrà ampio respiro grazie al “Green Trail”: un percorso identificato da una comunicazione dedicata alla scoperta di prodotti green, plant-based, km zero, ma anche salutistici e free-from, in tutti i settori.

La lotta allo spreco alimentare vedrà TuttoFood in prima linea con iniziative di behavioural change, ossia sensibilizzando i consumatori verso un’economia circolare e al consumo consapevole, dando nuova vita agli avanzi, attingendo dalle ricette della tradizioni o usando un pizzico di creatività in più. Nel palinsesto di eventi è previsto il ritorno di Retail Plaza by TuttoFood, un format unico in cui le grandi insegne della distribuzione italiana e mondiale interagiscono con le aziende e gli altri stakeholder, in presenza di esperti, esponenti di grande insegne e giornalisti del settore. La kermesse diventerà a tutti gli effetti una grande vetrina in cui presentare le nuove frontiere della tecnologia applicate al campo agroalimentare e sperimentare dal vivo le nuove soluzioni alimentari all’interno di una vera e propria “arena del gusto”. Mariachiara Rossi