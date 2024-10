Milano, indagato il giovane che avrebbe violentato l’amica in auto dopo una serata in discoteca

Sarà presto indagato per violenza sessuale il giovane accusato da un’amica di averla violentata in auto dopo una serata trascorsa in discoteca a Milano, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Del caso si occupa il pubblico ministero Cristina Roveda, che ha raccolto la denuncia della vittima, una ventenne di origini colombiane.

La giovane ha raccontato di aver accettato un passaggio dall’amico, suo coetaneo del Mali, il quale aveva posteggiato l'auto vicino ai giardinetti di via D'Azeglio, sotto al cavalcavia Bussa, in zona corso Como. In quel frangente il giovane avrebbe abusato di lei, abbandonandola poi da sola per strada.

Poco dopo la ventenne è stata soccorsa da una passante e portata d’urgenza alla clinica antiviolenza della Mangiagalli. Sul suo corpo sono stati rilevati traumi diffusi.