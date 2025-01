Stupro di gruppo su ex studentessa, la scuola di musica sarà parte civile

Milano – La Fondazione Milano Scuole Civiche, ente fondato e sostenuto da Palazzo Marino per operare nel campo dell’alta formazione, si è costituita parte civile nel processo, che si è aperto ieri, con al centro presunti abusi sessuali denunciati da una ex studentessa.

Sono imputati un docente della Civica scuola di musica Claudio Abbado, affermato musicista, e un ex alunno, che all’epoca frequentava l’istituto e ora vive all’estero. Entrambi devono rispondere dell’accusa di violenza sessuale di gruppo, per episodi avvenuti nel 2023 al termine di una cena in un appartamento milanese. “Con la costituzione come parte civile la Fondazione ha preso una posizione chiara – spiega Marco Minoja, direttore generale dell’ente a cui, oltre alla Claudio Abbado, fanno capo la scuola di cinema Luchino Visconti, la scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli e la scuola di teatro Paolo Grassi –. Nei confronti del docente è stato avviato un procedimento disciplinare ancora in corso e sono in fase di valutazione eventuali provvedimenti. Di fronte alla gravità degli episodi denunciati, in attesa dell’esito del processo, abbiamo attivato tutti gli strumenti legali e disciplinari a nostra disposizione”.

Nelle prossime udienze verrà ascoltata l’ex studentessa, anche lei parte civile, assistita dall’avvocato Francesca Negri: è intenzionata a rendere la sua testimonianza davanti ai giudici dell’undicesima sezione penale del Tribunale di Milano. Ieri sono state depositate le liste dei testimoni, ed è stato fissato il calendario delle udienze. Anche i due imputati, che si sono sempre proclamati innocenti, potranno rispondere alle domande dei giudici. “Porteremo davanti ai giudici gli elementi per dimostrare che non è stato commesso alcun reato”, aveva spiegato dopo il rinvio a giudizio il difensore dell’ex alunno, l’avvocato Vittorio Supino.

Un presunto stupro avvenuto fuori dalle mura della scuola, anche se la vittima è entrata in contatto con i due imputati per motivi legati allo studio e alla frequentazione delle lezioni tenute dal carismatico insegnante, nato all’estero e formato in Italia, dove è divenuto un punto di riferimento nel panorama musicale del suo ambito, con concerti nelle sale più prestigiose e docenze. Ora la Fondazione Milano è parte civile nel processo a suo carico: i giudici hanno dato il via libera, nonostante l’opposizione delle difese.