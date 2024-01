Milano, lo studio di tatuaggi è un bazar della droga: 4 arresti

Milano – Come base di spaccio utilizzavano uno studio per tatuaggi. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Milano quattro italiani, di 27, 30 anni e due di 35.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno individuato un'auto in via Menabrea, zona Farini del capoluogo lombardo, da cui è sceso un uomo che si è diretto all'interno di uno studio di tatuaggi per uscire poco dopo. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di 70 grammi di hashish. Hanno quindi perquisito lo studio trovando un bazar della droga: 150 grammi di hashish, funghi allucinogeni, pasticche di ecstasy, ecstasy in cristalli, pasticche di Mdma e altro, compreso un bilancino di precisione. I tatuatori sono quindi stati arrestati.