Studenti in piazza a Garbagnate Milanese: scambiate un libro con un altro!

"Scambiamoci le storie", è il titolo dell’iniziativa di promozione alla lettura a cura dell’Associazione “Scuola per Scuola Uguale Solidarietà” che partendo dalla scuola scende in piazza per coinvolgere la comunità. L’occasione la offre la festa patronale in corso a Garbagnate Milanese, la manifestazione venerdì ha preso il via coinvolgendo proprio gli studenti e anche oggi nella giornata di chiusura li vede protagonisti. L’invito è rivolto "a tutti gli studenti e le studentesse a portare un libro in buono stato per scambiarlo con un altro al banchetto dell’Associazione in piazza della Croce oggi, domenica 17 dalle 9 alle 18". Il Circolo Letterario del Liceo Russell Fontana di Garbagnate Milanese, ha fatto sua l’iniziativa: "E come recita il volantino con “Storie vere o di fantasia, di mari impetuosi, di fiabe bellissime, di orrore, divertenti. Per incominciare l’anno scolastico immaginando mille e più scenari e vite diverse” saremo presenti con gli studentie dalle 16 alle 18 accompagnati dalla professoressa Emilia Ramundo". Sempre nell’ambito della festa, un altro appuntamento ha visto protagonista il Liceo Russell: sabato a Corte Valenti è stato presentato il libro di storia locale "Misfatti, intrighi, misteri, atti di eroismo e di ordinaria quotidianità nella storia di Garbagnate", di Carlo Preatoni, noto professore del liceo garbagnatese. M.G.