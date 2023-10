Milano, studenti protestano sotto la Regione per la carriera alias: cos’è e perché divide scuola e politica

“Personalmente, se non avessi la carriera alias rinuncerei agli studi. Questo non è un capriccio”. A dirlo è la studentessa Arono Celeprin, una dei giovani andati sotto il palazzo della Regione Lombardia per protestare contro una mozione di Fratelli d’Italia che sarà votata oggi. Se approvata, la mozione impegnerà le istituzioni regionali a emettere un divieto delle carriere alias nelle scuole che l’hanno adottata.

La carriera alias – o identità alias – è un protocollo che prevede la possibilità di registrarsi a scuola con il nome che corrisponde alla propria identità di genere anche se questo è diverso da quello anagrafico. Per fare un esempio, se lo studente Mario Rossi sta vivendo un processo di transizione di genere per cambiare il proprio sesso e preferisce farsi chiamare Serena invece che Mario, la carriera alias permette allo studente di iscriversi al liceo con il nome che preferisce.

Per i sostenitori di questo protocollo, l’identità alias ha lo scopo di evitare alle persone transgender di subire un disagio quotidiano e forme istituzionalizzate di discriminazione. Secondo Arono, “questo è un problema anche di discriminazione, perché anche se tu spieghi alle persone che in realtà quello non è il tuo nome, non tutte lo rispetteranno, esponendoti a discriminazioni transfobiche e a bullismo” .“Siamo tutti un po' preoccupati – ha concluso – e nel caso passasse questa mozione non sappiamo davvero cosa fare. Sarebbe uno scenario davvero brutto”.

Contro la mozione di Fratelli d’Italia, presentata dal consigliere Giacomo Zamperini il 4 luglio, poi ritirata e ripresentata il 12 settembre, ci sono le forze di minoranza di sinistra e i rappresentanti di associazioni studentesche e di alcune associazioni per la tutela dei diritti delle persone Lgbt+ come Acet, Agedo, Ala e I Sentinelli di Milano.

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia sono piuttosto compatti. Già il 5 settembre, il consigliere Pietro Macconi aveva inviato una mail ai dirigenti scolastici dove definiva la carriera alias “un atto illegale” e invitava i presidi a non registrare gli studenti con un nome diverso da quello dell’anagrafe. Secondo Macconi “la diffusione delle carriere alias nelle scuole desta giusta preoccupazione nelle famiglie” e “attesta l'innaturale ideologia volta alla fluidità di genere”.

Ad agosto 2023, risulta che 260 scuole italiane hanno attivato la carriera alias. A Milano, le scuole che lo consentono sono 32: tra queste ci sono il Liceo Brera, l’Istituto Paolo Frisi, l’Educandato Emanuela Setti Carraro, il Liceo Volta, l’Isp Bonaventura Cavalieri, il Liceo Caravaggio, il Liceo Virgilio, l’Iis Verri, l’Iis Agnesi, l’Iis Besta, il Liceo Rebora a Rho, l'Iis Quasimodo a Magenta, l'Ic Montessori a Bollate. A queste si aggiungono le università milanesi della Statale e della Bicocca, il Politecnico, nonché l’Università dell’Insubria a Bergamo, Brescia e Pavia.

La studentezza Arono, ha raccontato di avere “avuto un periodo senza carriera alias ed è stato bruttissimo. Dovevo andare al termine di ogni lezione a spiegare all'insegnante la mia situazione. Con i professori sono stata fortunata ma non sai mai chi potresti trovare davanti”.